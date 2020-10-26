Кандидата в депутаты от партии «Европейская солидарность» Станислава Мартиросова не пустили на заседание комиссий на избирательных участках 480764 и 480749 (Областной дворец культуры).
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, разместив соответствующее видео.
Представитель комиссии объяснила решение тем, что он не пришел на участок до 20:00.
В свою очередь Станислав Мартиросов подчеркнул, что имеет право прийти на заседание комиссии в любое время.
— Я имею право присутствовать с любого момента. Я имею право прийти тогда, когда мне нужно, в любой момент заседания комиссии — до 20:00 и после 20:00, — аргументировал Станислав Мартиросов.
Кроме того, как сообщают наблюдатели КИУ там до сих не начали подсчет голосов. Кроме того, полицейский на участке не пускает наблюдателей.
— Он ещё фотографии через стекло делает и жестами показывает, что посадит, — сообщает наблюдатель Татьяна Куемжи.
Статинслв Мартиросов также указал, что на указаных участках до сих пор не вскрыты урны.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Кандидата в депутаты от партии «Европейская солидарность» Станислава Мартиросова не пустили на заседание комиссий на избирательных участках 480764 и 480749 (Областной дворец культуры).
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, разместив соответствующее видео.
Представитель комиссии объяснила решение тем, что он не пришел на участок до 20:00.
В свою очередь Станислав Мартиросов подчеркнул, что имеет право прийти на заседание комиссии в любое время.
— Я имею право присутствовать с любого момента. Я имею право прийти тогда, когда мне нужно, в любой момент заседания комиссии — до 20:00 и после 20:00, — аргументировал Станислав Мартиросов.
Кроме того, как сообщают наблюдатели КИУ там до сих не начали подсчет голосов. Кроме того, полицейский на участке не пускает наблюдателей.
— Он ещё фотографии через стекло делает и жестами показывает, что посадит, — сообщает наблюдатель Татьяна Куемжи.
Статинслв Мартиросов также указал, что на указаных участках до сих пор не вскрыты урны.