Кандидата в депутаты от партии «Европейская солидарность» Станислава Мартиросова не пустили на заседание комиссий на избирательных участках 480764 и 480749 (Областной дворец культуры).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, разместив соответствующее видео.

Представитель комиссии объяснила решение тем, что он не пришел на участок до 20:00.

В свою очередь Станислав Мартиросов подчеркнул, что имеет право прийти на заседание комиссии в любое время.

— Я имею право присутствовать с любого момента. Я имею право прийти тогда, когда мне нужно, в любой момент заседания комиссии — до 20:00 и после 20:00, — аргументировал Станислав Мартиросов.

Кроме того, как сообщают наблюдатели КИУ там до сих не начали подсчет голосов. Кроме того, полицейский на участке не пускает наблюдателей.

— Он ещё фотографии через стекло делает и жестами показывает, что посадит, — сообщает наблюдатель Татьяна Куемжи.

Статинслв Мартиросов также указал, что на указаных участках до сих пор не вскрыты урны.