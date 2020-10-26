Предварительная явка избирателей на выборах в Николаеве составила — 28,39%.

Об сообщает корреспондент НикВестей, ссылаясь на данные городской избирательной комиссии.

По состоянию на 20:00 в Николаеве на выборах проголосовали 99 тысяч 384 человека. Статистика по районам Николаева выглядит следующим образом:

Заводский — 27,172 человек;

Корабельный — 16,379 человек;

Ингульский — 27,505 человек;

Центральный — 28,310 человек.

Продолжается подсчет голосов.

Напомним, по предварительным подсчетам ЦИК, явка избирателей в Николаевской области составила — 32,02%, показатель ниже только в Донецкой — 31,67%.

Подробнее о том, как проходили местные выборы в Николаевской области читайте в репортаже НикВестей.