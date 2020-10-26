Предварительная явка избирателей на выборах в Николаеве составила — 28,39%.
Об сообщает корреспондент НикВестей, ссылаясь на данные городской избирательной комиссии.
По состоянию на 20:00 в Николаеве на выборах проголосовали 99 тысяч 384 человека. Статистика по районам Николаева выглядит следующим образом:
Заводский — 27,172 человек;
Корабельный — 16,379 человек;
Ингульский — 27,505 человек;
Центральный — 28,310 человек.
Продолжается подсчет голосов.
Напомним, по предварительным подсчетам ЦИК, явка избирателей в Николаевской области составила — 32,02%, показатель ниже только в Донецкой — 31,67%.
Подробнее о том, как проходили местные выборы в Николаевской области читайте в репортаже НикВестей.
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Предварительная явка избирателей на выборах в Николаеве составила — 28,39%.
Об сообщает корреспондент НикВестей, ссылаясь на данные городской избирательной комиссии.
По состоянию на 20:00 в Николаеве на выборах проголосовали 99 тысяч 384 человека. Статистика по районам Николаева выглядит следующим образом:
Заводский — 27,172 человек;
Корабельный — 16,379 человек;
Ингульский — 27,505 человек;
Центральный — 28,310 человек.
Продолжается подсчет голосов.
Напомним, по предварительным подсчетам ЦИК, явка избирателей в Николаевской области составила — 32,02%, показатель ниже только в Донецкой — 31,67%.
Подробнее о том, как проходили местные выборы в Николаевской области читайте в репортаже НикВестей.