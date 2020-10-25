Стала известна явка избирателей на местных выборах в Украине, которые состоялись 25 октября 2020 года. Предварительно, она составила 37%. В Николаевской области явка составила — 32,02%, ниже только в Донецкой — 31,67%.

Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Самая высокая явка была зафиксирована в Западной Украине. Самый высокий результат — 46,77% в Тернопольской области, самая низкая — 31,67% в Донецкой области.

По состоянию на 13:00 явка избирателей составила 16%.

Как сообщалось, по информации гражданской сети ОПОРА, в местных выборах приняли участие 35,94% избирателей.

Напомним, треть украинцев, которые пришли проголосовать на местных выборах в воскресенье, не приняли участие в опросе, инициируемом президентом Украины Владимиром Зеленским, из тех, кто принял участие в опросе, больше всего электората «Слуги народа» и меньше всего — «Европейской солидарности».