По информации гражданской сети ОПОРА, в местных выборах приняли участие 35,94% избирателей.

Об этом председатель правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская написала на своей странице в Facebook.

— Явка на 20:00 от Гражданской сети ОПОРА составляет 35,94%. Погрешность 1,14%, — написала она.

Однако явка на сегодняшних выборах значительна ниже, чем в 2015 году, когда на избирательные участки пришли 46,5% избирателей.

Напомним, треть украинцев, которые пришли проголосовать на местных выборах в воскресенье, не приняли участие в опросе, инициируемом президентом Украины Владимиром Зеленским, из тех, кто принял участие в опросе, больше всего электората «Слуги народа» и меньше всего — «Европейской солидарности».