Лидер николаевской парторганизации «Оппозиционной платформы – За жизнь» Артем Ильюк выразил благодарность жителям города, которые поддержали его политическую силу на прошедших выборах.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

Артем Ильюк напомнил, что власть в течении всей избирательной кампании пыталась не допустить «ОПЗЖ» к участию в выборах. Он считает, что только благодаря поддержке николаевцев его команде удалось победить.

— Несмотря на огромное противодействие власти, несмотря на травлю, которую они организовали против нас, мы отстояли право людей проголосовать за нашу партию на выборах. Мы выиграли противостояние в горизбиркоме, выиграли суды и благодаря Вам получили наибольшую поддержку на выборах в городской совет! Спасибо всем Вам за доверие к нашей команде!, - написал руководитель николаевской «Оппоплатформы».

Артем Ильюк также поблагодарил всех членов избиркомов за работу во время выборов и заявил, что партия будет бороться за честный подсчет голосов и итог выборов в Николаеве.

— Я особенно благодарен каждому члену избирательных комиссий, которые уже несколько дней безустанно работают ради честных итогов выборов. Подсчет голосов все еще идет, но уже можно точно сказать: команда «ОПЗЖ» заняла первое место на выборах в Николаевский городской совет. Мы хорошо понимаем — впереди много работы, которую мы осилим с вашей поддержкой. Борьба будет продолжаться. Уже есть сообщения о возможных махинациях. Поэтому мы работаем над тем, чтобы защитить реальные итоги выборов, - заявил Артем Ильюк.

Напомним, что лидер николаевской городской партийной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» Артем Ильюк сообщил, что кампанию по дискредитации и снятию с выборов его политической силы организовал народный депутат и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.