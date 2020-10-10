Лидер николаевской городской партийной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» Артем Ильюк сообщил, что кампанию по дискредитации и снятию с выборов его политической силы организовал народный депутат и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Об этом он заявил в эфире программы «Война или мир» на телеканале «Интер».

– Зе-команда всеми способами пытается не допустить нашу команду «ОПЗЖ» к участию в выборах. Организатор этой травли – руководитель областной организации «Слуги народа» и по совместительству руководитель фракции «слуг» в парламенте Давид Арахамия. Он на каждом углу кричит о том, что все это делается по указанию президента, – сказал Артем Ильюк.

По словам Артема Ильюка, «слуги» объединились с партией экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» для того, чтобы не пустить «ОПЗЖ» на выборы в Николаеве. Члены городской избирательной комиссии от этих двух партий намеренно саботировали работу и отказывались регистрировать оппозиционеров.

– Началось всё банально: блокировалась работа комиссии представителями «Слуги народа». Почему-то всё это происходило при участии членов комиссии от «Евросолидарности». Всё привело к тому, что комиссия не приняла решение по регистрации «ОПЗЖ» на выборы. Затем был суд, который обязал комиссию снова рассмотреть вопрос о регистрации нашей партии. И началось шоу – то прятали ключи от помещения, где работает горизбирком, то прятали ключи от сейфа с документами, то прятали сами документы. Всё это хранилось в ненадлежащем виде. И эта чехарда сумасшедших событий происходила несколько дней, - рассказал политик.

Он также отметил, что городская избирательная комиссия всё-таки зарегистрировала «ОПЗЖ» на выборы, но «слуги» обратились в суд, чтобы оспорить это решение. В итоге, суд они проиграли и теперь готовят информационную кампанию по дискредитации главной оппозиционной партии.

– Комиссия в итоге согласно закону рассмотрела все накопившиеся вопросы, в том числе о регистрации «ОПЗЖ». Но позже «Слуга народа» снова подала в суд, чтобы снять с выборов «ОПЗЖ». Причем сделано это было по каким-то надуманным и непонятным причинам, без каких-либо законных оснований. Суд прошел, «слугам» отказали. Теперь они разрабатывают план по дискредитации нашей партии. Я знаю, что снова включены все силы для того, чтобы подать апелляцию. Я переживаю, что будет давление на судей. Я знаю, что подключены всевозможные силы, которые будут брошены на Николаев. Потому что они хотят любыми способами не допустить «ОПЗЖ» к этим выборам, - сообщил Артем Ильюк.

Руководитель николаевской «Оппозиционной платформы – За жизнь» также призвал Президента Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны власти.

– Мы призываем Президента Украины Владимира Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны руководителей партии «Слуга народа». Такие действия дискредитируют власть, дестабилизируют ситуацию в регионе и вредят украинской демократии, – резюмировал он.

Как стало известно ранее, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в организации травли политсилы в Николаеве.

Напомним, 29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ответ на это Артем Ильюк заявил, что «ОПЗЖ» обратится в суд с требованием зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета.

2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу 5 октября.

В этот же день горизбиркомом было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». После этого «Слуги народа» подала иск о признании решения недействительным.

7 октября Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» законным.