Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Напомним, что 27 сентября горизбирком не зарегистрировал список кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», отправив подданные ею документы на доработку.

Сегодня, 29 сентября, горизбирком приступил к повторному рассмотрению вопроса о регистрации кандидатов. Однако, во время повторного голосования за проект решения о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «ОПЗЖ», решение не прошло: «за» - 9, «против» - 5.

Таким образом, комиссия не приняла решения о регистрации кандидатов в депутаты от «ОПЗЖ». горизбирком зарегистрировал представителя партии «ОПЗЖ» с правом совещательного голоса. В 00:00 30 сентября глава комиссии Татьяна Павлова закрыла заседание.

После этого на заседание уже прибыл народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и также обвинил «ОПЗЖ» в фальсификации списков приведя в пример аналогичную, по его словам, ситуацию в облизбиркоме.

В ответ на это Максим Невенчанный заявил, что нардеп пришел на заседание, чтобы оказывать давление на членов комиссии и курирования действий главы Татьяны Павловой.

Позже лидер избирательного списка партии «ОПЗЖ» в горсовет, кандидат в мэры Николаева Владислав Чайка прокомментировал попытку горизбиркома отказать политсиле в регистрации кандидатов на предстоящих выборах.