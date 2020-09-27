Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный обвинил главу горизбиркома, представительницу партии «Слуга народа» Татьяну Павлову в попытке не допуска «ОПЗЖ» на выборы в городской совет.

Об этом он заявил в воскресенье, 27 сентября, в ходе заседания Николаевской территориальной избирательной комиссии, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания, глава горизбиркома Татьяна Павлова заявила, что списки кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «ОПЗЖ», которые были озвучены во время партийной конференции, и те, которые в итоге были поданы для рассмотрения комиссии, отличаются. В связи с этим она заявила о возможном правонарушении исполняющего обязанности руководителя областной парторганизации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего и попросила полицию дать озвученным фактам надлежащую оценку.

В свою очередь член комиссии от «ОПЗЖ» Ирина Пономаренко заявила, что все обвинения главы горизбиркома безосновательны и потребовала предоставить всем членам комиссии списки партии и всю документацию для ознакомления.

Максим Невенчанный указывает на Татьяну Павлову

Присутствовавший на заседании депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный обвинил Татьяну Павлову в давлении на «Оппозиционную платформу — За жизнь» и в попытке не допустить партию на выборы.

— Происходит политическое давление из абсолютно не аргументированных фактов. Да и то, это не факты, а просто эмоциональные заявления, которые направлены на то, чтобы принять решение не на основании фактов, а на основании эмоций. Глава комиссии сама нарушает закон и препятствует работе других членов комиссии. Глава комиссии не может давать указание кому и как себя вести, в чем быть одетым, кто и что должен говорить. На заседание созвали общественников, адвокат говорит главе комиссии, что делать, — заявил Максим Невенчанный.

После этого на заседание уже прибыл народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и также обвинил «ОПЗЖ» в фальсификации списков приведя в пример аналогичную, по его словам, ситуацию в облизбиркоме.

Максим Невенчанный и Игорь Негулевский

В ответ на это Максим Невенчанный заявил, что нардеп пришел на заседание, чтобы оказывать давление на членов комиссии и курирования действий главы Татьяны Павловой.

— Игорь Петрович, не разбираясь в вопросе, говорит о какой-то фальсификации. У них уже есть ответ, им не нужно разбираться. Они (руководство горизбиркома, - прим.) не хотят смотреть документы. Прошу заметить, что пришел на заседание народный депутат для оказания давления и поддержки. Он пришел без документов, ведет трансляцию, стоит сзади главы горизбиркома. Но это никого не волнует, — резюмировал Максим Невенчанный.

Напомним, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать списки кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ» из-за технических ошибок.