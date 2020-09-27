Члены Николаевской областной территориальной избирательной комиссии

Николаевская областная территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать списки кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ» из-за технических ошибок.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что сегодня, 27 сентября облизбирком на заседании приступил к рассмотрению списков кандидатов в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь». В ходе их изучения члены комиссии выявили ряд ошибок в фамилиях кандидатов и приняли постановление об отказе в регистрации поданных списков.

Помимо этого, члены комиссии предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил о подмене списков кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ», которые были поданы для регистрации в облизбирком и вызвал полицию.