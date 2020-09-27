Игорь Негулевский дает пояснения в связи с заявлением о подлоге документов в облизбиркоме

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил о подмене списков кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ», которые были поданы для регистрации в облизбирком и вызвал полицию.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Так, сегодня, 27 сентября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия должна была рассмотреть и зарегистрировать список кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь».

На заседание пришел народный депутат Игорь Негулевский и заявил, что ему стало известно списки кандидатов в депутаты облсовета «ОПЗЖ», которые были утверждены на областной партийной конференции были подменены. Поэтому, он вызвал полицию, чтобы проверить эту информацию и зафиксировать возможное правонарушение.

— Я как гражданин Украины вызвал полицию, чтобы она разобралась и выяснили те это списки, или не те. Я услышал такую информацию. Я списки не проверял, я же не могу к кому-то лезть, — заявил Игорь Негулевский.

Игорь Негулевский и Александр Ясинский

В ответ на это, присутствовавший на заседании облизбиркома депутат Николаевского областного совета от группы «ОПЗЖ» Александр Ясинский обвинил нардепа в попытке избавиться от политических конкурентов.

— Вы не считаете, что у вас есть предвзятость к «ОПЗЖ» и что вы испытываете страх к этой политической силе в преддверии выборов? — заявила Александр Ясинский.

В свою очередь прибывшие на место сотрудники полиции приняли заявление у народного депутата.

Напомним, Николаевская городская территориальная комиссия со второго раза зарегистрировала Владислава Чайку как кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».