Николаевская городская территориальная комиссия со второго раза зарегистрировала Владислава Чайку как кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Документы на регистрацию в избирком принесли кандидат в депутаты Николаевского городского совета от «ОПЗЖ» Наталья Хорошеская и пресс-секретарь кандидата в мэры Владислава Чайки Юрий Багрянцев.
Однако изначально горизбирком отказался принять документы от партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» из-за ряда нарушений в документах. Тогда на регистрацию Владислав Чайка пришел вместе с руководителем Николаевской областной парторганизации «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Юрием Загородним.
Напомним, вчера областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.
24 сентября Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы.
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Николаевская городская территориальная комиссия со второго раза зарегистрировала Владислава Чайку как кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Документы на регистрацию в избирком принесли кандидат в депутаты Николаевского городского совета от «ОПЗЖ» Наталья Хорошеская и пресс-секретарь кандидата в мэры Владислава Чайки Юрий Багрянцев.
Однако изначально горизбирком отказался принять документы от партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» из-за ряда нарушений в документах. Тогда на регистрацию Владислав Чайка пришел вместе с руководителем Николаевской областной парторганизации «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Юрием Загородним.
Напомним, вчера областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.
24 сентября Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы.