Николаевская городская территориальная комиссия со второго раза зарегистрировала Владислава Чайку как кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Документы на регистрацию в избирком принесли кандидат в депутаты Николаевского городского совета от «ОПЗЖ» Наталья Хорошеская и пресс-секретарь кандидата в мэры Владислава Чайки Юрий Багрянцев.

Однако изначально горизбирком отказался принять документы от партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» из-за ряда нарушений в документах. Тогда на регистрацию Владислав Чайка пришел вместе с руководителем Николаевской областной парторганизации «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Юрием Загородним.

Напомним, вчера областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.

24 сентября Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы.