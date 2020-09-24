Николаевская городская территориальная избирательная комиссия отказалась принять документы от партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» из-за ряда нарушений в документах.

Об этом в комментарии НикВести рассказала глава комиссии Татьяна Павлова.

По ее словам, в подготовленном пакете документов для регистрации кандидатов на местных выборах были обнаружены ошибки, в частности, на заявлении политсилы не оказалось печати, а также денежного залога на кандидата городского головы.

– Мы не приняли, попросили упорядочить документы. Там были ошибки. Не было печати на заявлении от партии, не было денежного залога на мэра – это из серьезного. Ну, и по мелочи, какие-то ошибки, - сказала Татьяна Павлова.

Напомним, вчера областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.

24 сентября Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы.