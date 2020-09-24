Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы. Артем Ильюк, который также претендовал на участие в выборах мэра, пойдет в депутаты городского совета от этой политической силы.

Об этом сегодня, 24 сентября, в комментарии журналистам рассказал, врио главы Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Загородний, - передает корреспондент НикВести.

Как стало известно, Артем Ильюк будет баллотироваться вторым номером в общегородском списке «Оппозиционная платформа - За жизнь» на выборах в Николаевский городской совет.

— Решением Стратегического совета «ОПЗЖ» единым кандидатом на должность Николаевского городского головы от политической партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» будет Чайка Владислав Владимирович. Ильюк Артем Александрович по согласованию со Стратегическим советом будет вторым номером списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета, – сказал Юрий Загородний.

Как известно, ранее Артем Ильюк был избран главой Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Артем Ильюк убежден, что партия победит на местных выборах в Николаеве, а городская организация политсилы предложила его в качестве кандидата в мэры Николаева.

Напомним, временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний утверждает, что Владислав Чайка, которого вчера областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы, состоит в политической партии с декабря 2019 года.

Вместе с тем, судя по видеозаписи интервью Владислава Чайки, которую опубликовали в Телеграм-канале Klymenko Time, еще в июне этого года, три месяца назад, Владислав Чайка рассказывал о планах посетить съезд партии «Слуга народа», которую рассматривал как возможную политическую силу, которая бы его выдвинула в мэры Николаева. Известно, что Владислав Чайка является шурином главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова из «Слуги народа».

Примечательно, что ранее, неоднократно общаясь с журналистами, Владислав Чайка не ответил на вопрос о его отношении к «ОПЗЖ», информацию о намерении баллотироваться в мэры Николаева от этой партии называл слухами. Также он не смог высказать свою позицию в вопросе регулирования конфликта на Донбассе.

Кроме того, ранее Владислав Чайка заявил о своей поддержке президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка». Отметим же, что партия «Оппозиционная платформа» наоборот, всячески критикует деятельность президента и монобольшинства в парламенте, говоря о его непрофессионализме и требуя отставки главы государства.