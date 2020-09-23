Временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний утверждает, что Владислав Чайка, которого сегодня областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы, состоит в политической партии с декабря 2019 года.

Об этом Юрий Загородний заявил сегодня, 23 сентября, во время брифинга по итогам проведения партийной конференции, - пишут НикВести.

— Почему Владислав Владимирович? Во-первых, он давно в нашей партии, это правда. Это не то, что, как знаете, многие, что выбирают себе партию накануне выборов, смотрят на рейтинги политической силы, а потом принимают решение, идти с этой политической силой или не идти. Потому что, например, тот кандидат от нашей политической силы, который сегодня проиграл конкуренцию Владиславу Чайке в борьбе за то, чтобы быть выдвинутым от нашей политической силы на пост Николаевского городского головы, ему принадлежат такие слова по отношению к нашей политической силе. На вопрос «Как ты относишься к ОПЗЖ?» был ответ «Никак. Но у них есть рейтинг, мимо этого рейтинга пройти нельзя». Это называется, что надо использовать рейтинг в своих целях. Владислав Чайка наоборот, это не использовал, - сказал Юрий Загородний.

Юрий Загородний и Владислав Чайка

В ответ на уточняющий вопрос журналиста о том, когда именно Владислав Чайка примкнул к «Оппозиционной платформе — За жизнь» Юрий Загородний сообщил, что это произошло еще в декабре 2019 года.

— Он с декабря месяца член партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Это (то, что Владислав Чайка скрывал свое членство в «ОПЗЖ», - прим.) говорит о его скромности. Но я вам говорю, что он член партии с декабря 2019 года, - сказал Юрий Загородний.

Отвечая на вопрос журналистов, Юрий Загородний заявил, что кандидатура Владислава Чайки как претендента на должность Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», была согласована Стратегическим советом политической силы, в состав которого входят Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук и Сергей Левочкин. Однако, по информации НикВести, Стратегический совет «ОПЗЖ» еще не принимал решения по этому вопросу.

Примечательно, что ранее, неоднократно общаясь с журналистами, Владислав Чайка не ответил на вопрос о его отношении к «ОПЗЖ», информацию о намерении баллотироваться в мэры Николаева от этой партии называл слухами. Также он не смог высказать свою позицию в вопросе регулирования конфликта на Донбассе.

Кроме того, ранее Владислав Чайка заявил о своей поддержке президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка».

Отметим же, что партия «Оппозиционная платформа» наоборот, всячески критикует деятельность президента и монобольшинства в парламенте, говоря о его непрофессионализме и требуя отставки главы государства.

Ранее сообщалось, что конференция Николаевской областной организация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовала за выдвижение Владислава Чайки в мэры Николаева.