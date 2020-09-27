Лидер избирательного списка партии «ОПЗЖ» в горсовет, кандидат в мэры Николаева Владислав Чайка прокомментировал попытку горизберкома отказать политсиле в регистрации кандидатов на предстоящих выборах.

В комментарии телеканалу Newsone Владислав Чайка заявил, что кандидатов от «ОПЗЖ» пытаются не допустить к выборам, так как партия является одной из самых популярных среди жителей Николаева.

При этом он отметил, что у него, как у кандидата в мэры от этой же политической партии проблем с регистрацией не было.

— У меня проблем особых не было (при регистрации кандидатом в мэры, - прим.), были небольшие недочеты, все было исправлено. Комиссия приняла эти документы без замечаний. Сейчас я увидел по местному телевидению, что идет прямая трансляция. Я пришел посмотреть, потому что у нас в стране должно быть верховенство права. Большое количество горожан поддерживают именно «ОПЗЖ», она сейчас в лидерах. Бывают разные нюансы, когда хотят не допустить такую серьезную силу к местным выборам, — заявил Владислав Чайка.

Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Владислава Чайку и Александра Садыкова кандидатами на пост мэра Николаева от партий «Оппозиционная платформа — За Жизнь» и «Миколаївці».

Напомним, сегодня, 27 сентября ходе заседания, глава горизбиркома Татьяна Павлова заявила, что списки кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «ОПЗЖ», которые были озвучены во время партийной конференции, и те, которые в итоге были поданы для рассмотрения комиссии, отличаются. В связи с этим она заявила о возможном правонарушении исполняющего обязанности руководителя областной парторганизации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего и попросила полицию дать озвученным фактам надлежащую оценку.

В свою очередь член комиссии от «ОПЗЖ» Ирина Пономаренко заявила, что все обвинения главы горизбиркома безосновательны и потребовала предоставить всем членам комиссии списки партии и всю документацию для ознакомления.

Присутствовавший на заседании депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный обвинил Татьяну Павлову в давлении на «Оппозиционную платформу — За жизнь» и в попытке не допустить партию на выборы.

Максим Невенчанный указывает на Татьяну Павлову

После этого на заседание уже прибыл народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и также обвинил «ОПЗЖ» в фальсификации списков приведя в пример аналогичную, по его словам, ситуацию в облизбиркоме.

В ответ на это Максим Невенчанный заявил, что нардеп пришел на заседание, чтобы оказывать давление на членов комиссии и курирования действий главы Татьяны Павловой.

Максим Невенчанный и Игорь Негулевский

После трехчасовых споров комиссия в итоге приступила к голосованию об отказе в регистрации кандидатов в депутаты от партии «ОПЗЖ», однако только шесть членов комиссии проголосовали «За». Не сумев принять решение горизбирком решил отправить этот вопрос на доработку и вернуться к его рассмотрению на завтрашнем заседании.

Напомним, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать списки кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ» из-за технических ошибок.