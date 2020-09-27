Николаевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Владислава Чайку и Александра Садыкова кандидатами на пост мэра Николаева.
Соответствующее решение было приянято в воскресенье, 27 сентября, на заседании горизбиркома сообщает корреспондент НикВести.
Комисси зарегестрировала Владислава Чайку кандидатом на должность городского головы Николаева от политической партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь», а Александра Садыкова от политической партии «Миколаївці».
Напомним, областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.
24 сентября Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы.
Также напомним, Артем Ильюк заявил, что не будет баллотироваться в мэры Николаева, так как Стратегический совет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» принял решение о выдвижении на пост городского головы Владислава Чайки.
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Николаевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Владислава Чайку и Александра Садыкова кандидатами на пост мэра Николаева.
Соответствующее решение было приянято в воскресенье, 27 сентября, на заседании горизбиркома сообщает корреспондент НикВести.
Комисси зарегестрировала Владислава Чайку кандидатом на должность городского головы Николаева от политической партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь», а Александра Садыкова от политической партии «Миколаївці».
Напомним, областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.
24 сентября Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы.
Также напомним, Артем Ильюк заявил, что не будет баллотироваться в мэры Николаева, так как Стратегический совет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» принял решение о выдвижении на пост городского головы Владислава Чайки.