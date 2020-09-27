Николаевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Владислава Чайку и Александра Садыкова кандидатами на пост мэра Николаева.

Соответствующее решение было приянято в воскресенье, 27 сентября, на заседании горизбиркома сообщает корреспондент НикВести.

Владислав Чайка Александр Садыков

Комисси зарегестрировала Владислава Чайку кандидатом на должность городского головы Николаева от политической партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь», а Александра Садыкова от политической партии «Миколаївці».

Напомним, областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.

24 сентября Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы.

Также напомним, Артем Ильюк заявил, что не будет баллотироваться в мэры Николаева, так как Стратегический совет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» принял решение о выдвижении на пост городского головы Владислава Чайки.