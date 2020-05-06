Николаевский политик Владислав Чайка рассказал, что приобрел памперсы и средства детской гигиены роженице переболевшей коронавирусом, и сделал с ней фото на память.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня побывал в Николаевском роддоме №1, где поздравил роженицу, которая победила коронавирус, с прибавлением в семействе. Напомню, что ее привезли сюда в апреле из села Вороновка, Вознесенского района. Женщина была беременна и болела коронавирусом, николаевские врачи помогли ей родить здорового ребенка и одолеть этот недуг. Здоров и ее сынишка Тимоша, который появился на свет 2 мая. Наша команда передала для крохи средства детской гигиены и очень необходимы малышу памперсы. Рад помочь этому семейству, пусть невзгоды обходят его стороной. Особо хочу поблагодарить коллектив роддома № 1, профессиональные действия которых, спасли женщину и ребенка. Уверен, что Тимофей станет достойным гражданином нашей страны, и, возможно, выберет профессию врача, — написал Владислав Чайка.

Напомним, жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.