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Николаевский политик Владислав Чайка рассказал, что приобрел памперсы и средства детской гигиены роженице переболевшей коронавирусом, и сделал с ней фото на память.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
— Сегодня побывал в Николаевском роддоме №1, где поздравил роженицу, которая победила коронавирус, с прибавлением в семействе. Напомню, что ее привезли сюда в апреле из села Вороновка, Вознесенского района. Женщина была беременна и болела коронавирусом, николаевские врачи помогли ей родить здорового ребенка и одолеть этот недуг. Здоров и ее сынишка Тимоша, который появился на свет 2 мая. Наша команда передала для крохи средства детской гигиены и очень необходимы малышу памперсы. Рад помочь этому семейству, пусть невзгоды обходят его стороной. Особо хочу поблагодарить коллектив роддома № 1, профессиональные действия которых, спасли женщину и ребенка. Уверен, что Тимофей станет достойным гражданином нашей страны, и, возможно, выберет профессию врача, — написал Владислав Чайка.
Напомним, жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.
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Николаевский политик Владислав Чайка рассказал, что приобрел памперсы и средства детской гигиены роженице переболевшей коронавирусом, и сделал с ней фото на память.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
— Сегодня побывал в Николаевском роддоме №1, где поздравил роженицу, которая победила коронавирус, с прибавлением в семействе. Напомню, что ее привезли сюда в апреле из села Вороновка, Вознесенского района. Женщина была беременна и болела коронавирусом, николаевские врачи помогли ей родить здорового ребенка и одолеть этот недуг. Здоров и ее сынишка Тимоша, который появился на свет 2 мая. Наша команда передала для крохи средства детской гигиены и очень необходимы малышу памперсы. Рад помочь этому семейству, пусть невзгоды обходят его стороной. Особо хочу поблагодарить коллектив роддома № 1, профессиональные действия которых, спасли женщину и ребенка. Уверен, что Тимофей станет достойным гражданином нашей страны, и, возможно, выберет профессию врача, — написал Владислав Чайка.
Напомним, жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.