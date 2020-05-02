Жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook городской голова Никоаева Александр Сенкевич.

По его словам, перед родами пациентке сделали два ПЦР-теста, которые показали отрицательный результат. Это свидетельствовало о том, что женщина вылечилась еще до родов.

– Женщина, которая была госпитализирована с COVID-19 из Вознесенского района к нашему первому роддому, вылечилась и родила ребенка. Перед родами было проведено два теста на ПЦР, которые показали отрицательный результат. То есть она вылечилась еще до родов. Сегодня состоялись роды и Николаевщина получила нового жителя, - написал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что сейчас женщина с ребенком находятся под наблюдением медработников медучреждения. В ближайшее время пациентку направят домой в Вознесенский район, она будет находится под наблюдением участкового врача.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.