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Жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.
Об этом на своей странице в Facebook городской голова Никоаева Александр Сенкевич.
По его словам, перед родами пациентке сделали два ПЦР-теста, которые показали отрицательный результат. Это свидетельствовало о том, что женщина вылечилась еще до родов.
– Женщина, которая была госпитализирована с COVID-19 из Вознесенского района к нашему первому роддому, вылечилась и родила ребенка. Перед родами было проведено два теста на ПЦР, которые показали отрицательный результат. То есть она вылечилась еще до родов. Сегодня состоялись роды и Николаевщина получила нового жителя, - написал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что сейчас женщина с ребенком находятся под наблюдением медработников медучреждения. В ближайшее время пациентку направят домой в Вознесенский район, она будет находится под наблюдением участкового врача.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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Жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.
Об этом на своей странице в Facebook городской голова Никоаева Александр Сенкевич.
По его словам, перед родами пациентке сделали два ПЦР-теста, которые показали отрицательный результат. Это свидетельствовало о том, что женщина вылечилась еще до родов.
– Женщина, которая была госпитализирована с COVID-19 из Вознесенского района к нашему первому роддому, вылечилась и родила ребенка. Перед родами было проведено два теста на ПЦР, которые показали отрицательный результат. То есть она вылечилась еще до родов. Сегодня состоялись роды и Николаевщина получила нового жителя, - написал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что сейчас женщина с ребенком находятся под наблюдением медработников медучреждения. В ближайшее время пациентку направят домой в Вознесенский район, она будет находится под наблюдением участкового врача.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.