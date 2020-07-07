Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка предложил запустить поезд из Корабельного района в центр Николаева для перевозки горожан.

Об этом Владислав Чайка написал у себя в Facebook.

Бизнесмен отметил, что на сегодняшний день есть большая проблема с пассажирскими перевозками в Корабельный район, а ее решение «лежит на поверхности». Чтобы решить ее решить Владислав Чака предлагает запустить поезд, который будет курсировать либо к грузовому, либо к пассажирскому вокзалам.

— Мое предложение заключается в том, чтобы наладить железнодорожное сообщение Корабельного района с городом, при этом возможно два маршрута с конечной остановкой или «Николаев-Грузовой» или «Николаев – Пассажирский». Вся необходимая инфраструктура для этого есть, не надо прокладывать дополнительные железнодорожные пути и строить станции. На указанных маршрутах, есть возможность отстоя дизель-поездов, посадки и высадки пассажиров на существующих промежуточных остановках, — заявил Владислав Чайка.

По словам Владислава Чайки так называемыми «рельсовыми автобусами», производства польской компании «PESA» или украинского производителя, Крюковского вагоностроительного завода.

Пример поезда, который предлагает запустить Владислав Чайка

Как отмечает бизнесмен, воплощение его идеи в жизнь позволит сократить время в дороге для пассажиров, снизит поток транспорта в городе, и улучшит экологию.

Напомним, Владислав Чайка поздравил жителей города с Днем Конституции Украины, рассказал об истории развития конституционализма и вкладе в него Пилипа Орлика, а также пожелал соблюдения Основного Закона в стране.