Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка предложил запустить поезд из Корабельного района в центр Николаева для перевозки горожан.
Об этом Владислав Чайка написал у себя в Facebook.
Бизнесмен отметил, что на сегодняшний день есть большая проблема с пассажирскими перевозками в Корабельный район, а ее решение «лежит на поверхности». Чтобы решить ее решить Владислав Чака предлагает запустить поезд, который будет курсировать либо к грузовому, либо к пассажирскому вокзалам.
— Мое предложение заключается в том, чтобы наладить железнодорожное сообщение Корабельного района с городом, при этом возможно два маршрута с конечной остановкой или «Николаев-Грузовой» или «Николаев – Пассажирский». Вся необходимая инфраструктура для этого есть, не надо прокладывать дополнительные железнодорожные пути и строить станции. На указанных маршрутах, есть возможность отстоя дизель-поездов, посадки и высадки пассажиров на существующих промежуточных остановках, — заявил Владислав Чайка.
По словам Владислава Чайки так называемыми «рельсовыми автобусами», производства польской компании «PESA» или украинского производителя, Крюковского вагоностроительного завода.
Как отмечает бизнесмен, воплощение его идеи в жизнь позволит сократить время в дороге для пассажиров, снизит поток транспорта в городе, и улучшит экологию.
Напомним, Владислав Чайка поздравил жителей города с Днем Конституции Украины, рассказал об истории развития конституционализма и вкладе в него Пилипа Орлика, а также пожелал соблюдения Основного Закона в стране.
Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка предложил запустить поезд из Корабельного района в центр Николаева для перевозки горожан.
Об этом Владислав Чайка написал у себя в Facebook.
Бизнесмен отметил, что на сегодняшний день есть большая проблема с пассажирскими перевозками в Корабельный район, а ее решение «лежит на поверхности». Чтобы решить ее решить Владислав Чака предлагает запустить поезд, который будет курсировать либо к грузовому, либо к пассажирскому вокзалам.
— Мое предложение заключается в том, чтобы наладить железнодорожное сообщение Корабельного района с городом, при этом возможно два маршрута с конечной остановкой или «Николаев-Грузовой» или «Николаев – Пассажирский». Вся необходимая инфраструктура для этого есть, не надо прокладывать дополнительные железнодорожные пути и строить станции. На указанных маршрутах, есть возможность отстоя дизель-поездов, посадки и высадки пассажиров на существующих промежуточных остановках, — заявил Владислав Чайка.
По словам Владислава Чайки так называемыми «рельсовыми автобусами», производства польской компании «PESA» или украинского производителя, Крюковского вагоностроительного завода.
Как отмечает бизнесмен, воплощение его идеи в жизнь позволит сократить время в дороге для пассажиров, снизит поток транспорта в городе, и улучшит экологию.
Напомним, Владислав Чайка поздравил жителей города с Днем Конституции Украины, рассказал об истории развития конституционализма и вкладе в него Пилипа Орлика, а также пожелал соблюдения Основного Закона в стране.