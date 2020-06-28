Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка поздравил жителей города с Днем Конституции Украины, рассказал об истории развития конституционализма и вкладе в него Пилипа Орлика, а также пожелал соблюдения Основного Закона в стране.

Об этом Владислав Чайка написал у себя в Facebook.

Бизнесмен отметил вклад Виктор Мусияка, одного из авторов текста Конституции Украины, который родился в Николаевской области, а также отметил важность действия и выполнения Основного Закона.

— Уважаемые николаевцы! Искренне Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины! Традиции конституционализма в Украине старейшие в мире. Первый текст основного закона был написан Пилиппом Орликом в 1710 году за 77 лет до принятия старейшей действующей конституции в США. 286 лет спустя мы наконец услышали от тогдашнего спикера Верховной Рады фразу: «Есть Конституция!». Мне очень приятно, что наш земляк Виктор Мусияка был одним из авторов текста Основного Закона, который в то время был признан одним из лучших в мире. В этот день хочется пожелать всем нам, чтобы наша Конституция действовала, а власть ее выполняла, - написал Владислав Чайка.

Конституция Пилипа Орлика — договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством Войска, который определял права и обязанности всех членов Войска. Заключенный 5 апреля 1710. Состоит из преамбулы и 16 статей. Действовала четыре года, когда Пилип Орлик и Войско Запорожское боролись за земли Гетманщины.



Отметим, что согласно документу, гетман собственноручно ограничивает свою власть, вводит нечто вроде парламента – Генерального собрания казацкой старшины, которое должно происходить на Рождество, Пасху и Покров. При этом гетман вводил совещательную функцию для казацкой старшины, сам гетман больше не имел права пользоваться доходами военной казны. «Социально уязвимые» в то время категории населения – жены или вдовы казаков, бедняки, «ярмарочные объездчики» или торговцы – освобождались от уплаты всех возможных налогов. Все города Украины включая Киев сохраняли за собой все возможные привилегии местного самоуправления. При этом городам возвращались близлежащие деревни, которые отобрала себе казацкая старшина.



Действующая украинская Конституция была одобрена парламентом 28 июня 1996. С тех пор ежегодно 28 июня отмечается как государственный праздник — День Конституции.

Пилип Орлик

Ранее сообщалось, что Владислав Чайка рассказал, что принимал участие в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» на Черноморском судостроительном заводе.

Также Владислав Чайка похвастался, что результаты его трудов в Николаеве уже заметили в Киеве. В частности, он рассказал, что ему удалось сдвинуть с места вопрос строительства в Николаеве нового моста через реку Южный Буг, а также процесс передачи на баланс «Укравтодора» Варваровского моста.

В конце февраля в Владислав Чайка провел в Николаеве масленичные гуляния, в ходе которых накормил николаевцев блинами и подарил сковороду.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка