Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в организации травли политсилы в Николаеве.

Об этом говорится в заявлении «ОПЗЖ».

«Слуги народа» продолжают попытку заблокировать участие Оппозиционной платформы — За жизнь в выборах в городской совет Николаева. Суд первой инстанции отказался играть по правилам партии власти и не снял наш партийный список с регистрации. Теперь николаевские «слуги» готовят апелляцию на это решение», — говорится в заявлении.

По мнению представителей партии, организатором «травли» политсилы в Николаеве является глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, который выполнятет личное распоряжение президента Владимира Зеленского о снятии с регистрации одного из николаевских списков «ОПЗЖ» — городского или областного. Политсила призвала Зеленского вмешаться в ситуацию.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» призывает Президента Украины Владимира Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны руководителей партии «Слуга народа». Такие действия дискредитируют власть, дестабилизируют ситуацию в регионе и вредят украинской демократии. Мы рассчитываем, что вмешательство Президента прекратит незаконную травлю оппозиции, судебную войну в Николаеве и административный произвол. В демократической стране давление на суды и избирательные комиссии неприемлемо. Исход выборов должны решать избиратели, а не представители действующей власти. Абсолютно недопустимы попытки партии власти выдавить с выборов оппозицию, тем более под прикрытием поручения Президента», — заявили в «ОПЗЖ».

Напомним, 29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ответ на это Артем Ильюк заявил, что «ОПЗЖ» обратится в суд с требованием зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета.

Как известно, 2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу 5 октября.

В этот же день горизбиркомом было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». После этого «Слуги народа» подала иск о признании решения недействительным.

7 октября Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» законным.