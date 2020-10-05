Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Соответствующее решение принято сегодня, 5 октября, на заседании избиркома, - передает корреспондент НикВести.

Было принято соответствующее постановление №63 о регистрации кандидатов в депутаты Николаевского партии «ОПЗЖ»

Решение принято единогласно всеми присутствующими на заседании комиссии членами избиркома.

При этом, отказано в регистрации кандидатов Леонида Гусева (№41 в общем списке), Олега Шевчука (№45 в общем списке) и Анжелы Волоховой (№46 в списке партии).

Таким образом, зарегистрирован список из 51 кандидата в депутаты Николаевского горсовета от «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Как известно, 2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу сегодня, 5 октября.

Напомним, 29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ответ на это Артем Ильюк заявил, что «ОПЗЖ» обратится в суд с требованием зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета.

Ранее глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Павлова считает, что заседание избиркома, которое проводилось в ее отсутствие, является незаконным.