Глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Павлова считает, что заседание избиркома, которое проводилось в ее отсутствие, является незаконным. Заседание она проведет сегодня в 16:00.

Об этом сказала в комментарии корреспонденту НикВести.

По мнению главы комиссии, заседание, на котором были приняты присяги новых членов избиркома, является нарушением закона, поскольку отсутствовал кворум.

– Я не знаю, что там происходит. Мое мнение, что оно не легитимно. У них не было кворума, как они могли принять присягу? Я сегодня пришла немного в шоке от того, что там происходит. Я сказала, что заседание будет в 16:00, поскольку решение суда вступит в силу решение суда по «ОПЗЖ» соответственно мы его должны рассматривать. Они не очень рады, сопротивляются, - заявила Татьяна Павлова.

Также она прокомментировала причину, по которой она отказывалась отвечать на звонки.

– Я на звонки не отвечала по личным причинам. Я знала, что заседание должно быть в понедельник. Не понимаю, что они тут делали два дня подряд, выносили куда-то сейф. Теперь я ставлю под сомнение все документы, ведь вся ответственность на мне, - добавила она.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.

В воскресенье, 4 октября, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов. Около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. Также было вскрыто помещение избиркома, где также находились документы комиссии.

Во время описи изъятых документов члены горизбиркома выявили нехватку списков кандидатов и других документов политических партий.