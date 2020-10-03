Николаевская городская избирательная комиссия не может провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что на сегодняшнем заседании горизбирком должен принять решение о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет.

Однако комиссия не может приступить к рассмотрению данного вопроса из-за отсутствия ее главы Татьяны Павловой.

Помимо этого, члены комиссии утверждают, что Татьяна Павлова сменила замки в кабинете, где хранятся документы и на заседание приходить она не планирует.

Члены комиссии приняли решение подготовить Акт о смене замков и о препятствовании их работе, а после вызвать полицию, чтобы зафиксировать отсутствие возможности попасть в помещения горизбиркома.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.