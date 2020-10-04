Городская избирательная комиссия Николаева собралась сегодня утром, 4 октября, для проведения заседания с целью выполнения решения окружного административного суда и принятия решения по вопросу регистрации списка кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Собранием руководит заместитель главы комиссии Ирина Пономаренко, поскольку председатель ТИК Татьяна Павлова снова не явилась на заседание, - сообщает корреспондент НикВести.

Примечательно, что перед началом заседания Ирина Пономаренко в очередной раз публично позвонила всем отсутствующим на заседании 4 членам комиссии, в том числе и ее главе Татьяне Павловой, однако никто не ответил на звонки.

— 4 члена комиссии вообще не выходят на связь. К нам дошли слухи, что глава (Татьяна Павлова, - прим.) находится на больничном, и неизвестно, выйдет ли она завтра. Поэтому, на основе статьи 38, где члены комиссии, которые заходят первый раз, обязательно должны принять присягу на нашем заседании, после чего оно станет полномочным. У нас нет времени дальше терпеть и нет возможности решать вопросы, - сказала Ирина Пономаренко, после чего все новые члены ТИК приняли присягу.

Таким образом, после принятия присяги новыми членами заседание ТИК стало правомочным - в нем участвуют 14 членов горизбиркома.

Как известно, 2 октября ЦИК внесла изменения в состав горизбиркома Николаева, заменив 5 его членов.

Далее горизбирком для продолжения своей работы намерен получить доступ к документам, которые находятся в кабинете главы комиссии №262 и в сейфе.

— Поскольку к нам поступили документы из суда и есть много других срочных вопросов, мы нуждаемся в документах, которые находятся в комнате №262 и в сейфе. Мы возьмем ключи и попробуем зайти туда, - сказала Ирина Пономаренко.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.