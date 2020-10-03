Центральная избирательная комиссия вчера вечером, 2 октября, внесла изменения в состав Николаевской городской избирательной комиссии.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК, - пишут НикВести.

Согласно принятому решению, были заменены 5 членов горизбиркома Николаева.

От партии «Интернет партия Украины» в состав комиссии вошла Наталия Граца. На местных выборах в 2015 году она баллотировалась в горсовет от партии «Відродження».

От партии «Успішна Україна» в горизбирком включена Дарья Скрипка. На выборах президента Украины в 2019 году она была официальным наблюдателем на 128 округе от общественной организации «Партия николаевцев».

Партию «Социальная справедливость» будет представлять Тамара Диамент, которая на выборах президента Украины в 2019 году она была официальным наблюдателем на 128 округе от общественной организации «Партия николаевцев».

«Либеральную партию Украины» теперь в горизбиркоме представляет Светлана Мазур. На выборах президента Украины в 2019 году она была официальным наблюдателем от кандидаат Александра Вилкула.

От «Партии прогресса» в ТИК Николаева включена Людмила Булкина.

Как известно, Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.