Сегодня, 4 октября, в помещении Николаева не смогли вскрыть сейф, в котором предположительно хранятся списки кандидатов в депутаты городского совета, поданные партией «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ходе заседания избиркома под председательством заместителя главы комиссии Ирины Пономаренко, которое длится уже около 5 часов, было принято решение о том, чтобы взломать сейф, а также дверь кабинета, в котором находятся документы ТИК.

Для этой цели был вызван специалист, который в присутствии членов комиссии, СМИ и полиции взломал замок двери кабинета №262. Члены комиссии ознакомились и изъяли все документы, которые там хранились. В ходе этого выяснилось, что документы партий, кандидатов, а также постановления избирательной комиссии хранятся в хаотичном и не систематизированном порядке.

Среди документ была найдена записка, в которой одним из пунктов была необходимость исправить «все додатки к кандидатам». Что именно имелось в виду, присутствующие члены избиркома не знают. По всем изъятым документа будет проведена опись.

После этого приступили к работе по взлому замка сейфа горизбиркома, в котором также должны хранится документы. Однако, сейф взломать не удалось. Специалист, проводивший работу, заявил о том, что единственный способ его открыть - с помощью ключа. Возможность срезания замка с помощью спецтехники он исключил, поскольку существует возможность возгорания находящихся там документов.

Напомним, Члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Кроме того, члены комиссии заявили, что не имеют доступа к документам в сейфе, находящимся в одном из закрытых помещений горизбиркома, поскольку замки к этим дверям были заменены со 2 по 3 октября.

Напомним, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.