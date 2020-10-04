Члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Об этом сообщает корреспондент НикВести с заседания горизбиркома, которое проходит сегодня, 4 октября.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствии главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Кроме того, члены комиссии заявили, чтоо не имеют доступа к документам в сейфе, находящимся в одном из закрытых помещений горизбиркома, поскольку замки к этим дверям были заменены со 2 по 3 октября.

В связи с этим горизбирком сегодня вызвал полицию и ГСЧС для осуществления аварийного вскрытия помещений и сейфа. Также председательствующая на заседании замглавы комиссии Ирина Пономаренко написала соответствующее заявление о саботаже и препятствовании работе комиссии со стороны Татьяны Павловой, а также работников охранной фирмы, осуществляющей охрану здания мэрии, которые отказывались ей выдавать ключи от помещений ТИК.

— У нас есть решение суда, которое мы должны выполнить. Мы созываем по требованию членов комиссии на сегодня, уведомляли надлежащим образом членов комиссии, которых сегодня нет. Мы в присутствии всем звонили членам комиссии, которые сегодня отсутствуют, но ни один из них не отреагировал. Почему - мы не знаем, не можем сказать, какая причина этому. Мы не знаем, когда они появятся и когда вообще будет проведено заседание. Нас об этом никто не уведомил. Мы снова взяли ключи от комнаты №262, но почему-то на вахте лежит список, который почему-то утверждает именно Бабков - член комиссии. И на вахте сказали, что именно распорядителем и начальником по поводу того, кто имеет право взять ключи, является только Бабков. Это препятствование всему избирательному процессу, ведь он простой член комиссии, как и все мы. Это вообще уголовное дело, по-моему, - сказала Ирина Пономаренко.

Напомним, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.