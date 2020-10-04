Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о необходимости вскрытия помещений ТИК и сейфа, где хранятся документы.
Такое решение принято сегодня, 4 октября, во время заседания горизбиркома, - сообщает корреспондент НикВести.
После принятия присяги новыми членами комиссии и начала заседания под руководством заместителя главы Ирины Пономаренко, было принято решение о том, чтобы взять у охраны мэрии ключи от комнат, в которых находятся документы ТИК. Примечательно, что охрана мэрии заявила, что их начальник - рядовой член комиссии Евгений Бабков, который дал им список людей, которым можно давать эти ключи - в этом списке отсутствовала фамилия заместителя главы ТИК. В итоге члены комиссии таки получили ключи, но ни один из них не подошел ни к одному из кабинетов.
— Мы с вами сейчас перед фактом того, что не можем выполнять свои обязанности, не имеем права решать какие-то вопросы. Это блокирование работы комиссии, поскольку 4 члена комиссии не присутствуют. И вы все сейчас слышали, что ключи выдавать могут только людям избранным, то какие будут предложения по поводу проведения нашего дальнейшего заседания?, - обратилась к членам комиссии Ирина Пономаренко.
Горизбирком принял решение о необходимости вызова полиции и ГСЧС для аварийного вскрытия помещений и сейфа с документами.
— Чтобы мы могли забрать документы, изучить их и потом принять решение, поскольку нам не предоставлялись документы с первого дня их получения — мы вообще не знаем, есть ли они там. И в каком виде - мы тоже не знаем, - сказала Ирина Пономаренко.
В ходе обсуждения этого вопроса члены комиссии допустили, что в кабинете и в сейфе и вовсе может не оказаться необходимых документов и печати горизбиркома.
Напомним, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов
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Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о необходимости вскрытия помещений ТИК и сейфа, где хранятся документы.
Такое решение принято сегодня, 4 октября, во время заседания горизбиркома, - сообщает корреспондент НикВести.
После принятия присяги новыми членами комиссии и начала заседания под руководством заместителя главы Ирины Пономаренко, было принято решение о том, чтобы взять у охраны мэрии ключи от комнат, в которых находятся документы ТИК. Примечательно, что охрана мэрии заявила, что их начальник - рядовой член комиссии Евгений Бабков, который дал им список людей, которым можно давать эти ключи - в этом списке отсутствовала фамилия заместителя главы ТИК. В итоге члены комиссии таки получили ключи, но ни один из них не подошел ни к одному из кабинетов.
— Мы с вами сейчас перед фактом того, что не можем выполнять свои обязанности, не имеем права решать какие-то вопросы. Это блокирование работы комиссии, поскольку 4 члена комиссии не присутствуют. И вы все сейчас слышали, что ключи выдавать могут только людям избранным, то какие будут предложения по поводу проведения нашего дальнейшего заседания?, - обратилась к членам комиссии Ирина Пономаренко.
Горизбирком принял решение о необходимости вызова полиции и ГСЧС для аварийного вскрытия помещений и сейфа с документами.
— Чтобы мы могли забрать документы, изучить их и потом принять решение, поскольку нам не предоставлялись документы с первого дня их получения — мы вообще не знаем, есть ли они там. И в каком виде - мы тоже не знаем, - сказала Ирина Пономаренко.
В ходе обсуждения этого вопроса члены комиссии допустили, что в кабинете и в сейфе и вовсе может не оказаться необходимых документов и печати горизбиркома.
Напомним, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов