Сегодня, 4 октября около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что изначально члены избирательной комиссии, заседанием которой руководит заместитель главы ТИК Ирина Пономаренко вызвали полицию и представителей ГСЧС, чтобы вскрыть замки дверей кабинетов и сейфа, где находились документы, необходимые для работы избиркома. Однако, представители ГСЧС не приехали на вызов. Поэтому члены комиссии решили вызывать частных специалистов, чтобы вскрыть замки. Первый прибывший специалист взломал дверь кабинета избиркома, но вскрыть замок сейфа ему не удалось. Горизбирком решил вызвать еще одного рабочего, чтобы попробовать открыть сейф. В итоге, спустя некоторое время ему это удалось.

Проверяя содержимое сейфа, члены избиркома нашли там канцтовары, а также 2 печати ТИК (действующая и старого образца, которая была действительной до создания Николаевской городской избирательной комиссии Николаевского района).

В сейфе были папка с различными постановлениями и списками кандидатов в депутаты, папка документами на регистрацию наблюдателей, замены, протоколы заседаний, папка со входящей корреспонденцией.

Во втором отделении сейфа оказались: заявление партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» на регистрацию кандидатов, аналогичные документы партий «Слуга народа», «Наш край», «Европейская солидарность», «Батьківщина», «Пропозиція», «Миколаївці», «Партии Шария» и других политических сил, а также кандидатов на пост Николаевского городского головы.

Комиссия намерена теперь описать все, что находилось в сейфе горизбиркома. Только после этого они смогут приступить к работе.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Кроме того, члены комиссии заявили, что не имеют доступа к документам в сейфе, находящимся в одном из закрытых помещений горизбиркома, поскольку замки к этим дверям были заменены со 2 по 3 октября.

Напомним, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.