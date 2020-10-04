В Николаевской городской территориальной избирательной комиссии не нашли документации партий «Слуга народа», «За майбутнє», «Пропозиція» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом стало известно сегодня, 4 октября, в ходе заседания горизбиркома, передает корреспондент НикВести.

Отметим, что 4 октября около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания.

В ходе проведения описи члены комиссии обнаружили отсутствие части документации. Так, из пакета документов партии «Пропозиція» пропали программы, единый и территориальный список кандидатов, заявления на регистрацию кандидатов, а также платежное поручение о внесении залога.

Заместитель главы комиссии Ирина Пономаренко отметила, что партия «Пропозиція» подала полный пакет документов, однако после часть из них пропала.

— Если бы эти документы отсутствовали при приеме — их бы не приняли. Это значит, что они здесь были. Мы же не говорим, что их не было, они были в порядке, — прокомментировала она.

В документации партии «За майбутнє» нет программы, единого и территориального списков кандидатов, а также решения общего собрания партии. Из пакета документов «ОПЗЖ» пропал единый список кандидатов, а есть только его ксерокопия. Документация партий «Слуга народа» и «Победа Пальчевского» члены комиссии так и не смогли найти в сейфе.

Ранее сообщалось, что Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.