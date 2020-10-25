Лидер партии «За майбутнє» в Николаевской области, кандидат на пост мэра Николаева Юрий Гранатуров проголосовал на местных выборах в Николаеве и призвал николаевцев воспользоваться своим правом выбора сегодня и прийти на избирательные участки.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам сегодня, 25 октября, - передает корреспондент НикВести.

— У нас хорошее настроение, этому способствует хорошая погода. Мы с нашей политической силой провели очень толерантную, очень скрупулезную и системную избирательную кампанию и надеемся на хороший результат. Я уверен, что сегодня решающий день по изменениям в органах местного самоуправления. Никогда не было в нашей стране такого ажиотажа на местных выборах, его принесла децентрализация, очень высокая активность различных представителей политических сил и просто активных граждан, представителей общественности самых разных профессий, рода занятий и возрастов. Поэтому, хотим призвать николаевцев приходить, делать свой выбор, выбирать свое будущее, делать все для того, чтобы не быть в стороне от этих процессов. Потому что каждый раз, когда мы отдаем свой выбор одним или другим людям, мы теряем возможность влиять на эти процессы и потом удивляемся, почему наши избранники такие неактивные, непрофессиональные. Если мы будем их избирать, мы будем участвовать в этом и будет нам по совести с кого спрашивать. Поэтому, всех николаевцев мы зовем на избирательные участки для участия в выборах и уверены, что все будет хорошо. Николаев рожден под знаком Святого Николая. У нас не может быть ничего плохого, - сказал Юрий Гранатуров.

Онлайн-репортаж НикВести со дня выборов в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что «Слуга народа» Виталий Ким заявил, что проголосовал за «самую правильную партию».

Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка пришел голосовать на избирательный участок в Николаеве в компании народного депутата, руководителя региональной организации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего.