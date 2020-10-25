Сегодня, 25 октября, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким проголосовал на своем избирательном участке.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Виталий Ким отметил, что доволен организацией работы избирательного участка в общеобразовательной школе № 51 в условиях эпидемии коронавируса. При этом он добавил, что рад тому, что отдать свой голос на местных выборах приходит много молодых людей.

— Работа организована нормально: очередей нет, все в масках, дистанцию соблюдают, антисептики есть. Все идет спокойно. Рад, что есть молодежь, которая приходит голосовать, что она у нас активная и пришла выразить свою гражданскую позицию, - сказал Виталий Ким.

Кроме того, Виталий Ким ответил на 5 вопрос «всенародного опроса» президента Владимира Зеленского и добавил, что это «прямая связь с народом».

— 5 вопросов — это прямой диалог с народом. Я считаю, что это надо, поскольку это прямая связь с народом. Я голосовал за самых правильных людей. За самую правильную партию. Надеюсь все проголосуют точно так же, - сказал Виталий Ким.

Напомним, что сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.