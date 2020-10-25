Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка пришел голосовать на избирательный участок в Николаеве в компании народного депутата, руководителя региональной организации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего.

Их голосование транслировал телеканал NEWSONE.

Владислав Чайка голосовал на избирательном участке в общеобразовательной школе №7. По его словам, николаевцы активно идут голосовать - на участке наблюдается очередь.

— Хочу сказать всем николаевцам. Приходите на избирательные участи, делайте свой выбор, меняйте свою страну, меняйте свои регионы к лучшему. Потому что знайте, в этой стране жить вам, жить вашим детям. И только от вашего выбора будет зависеть ваше будущее, - обратился Владислав Чайка к жителям Николаева.

Он рассказал также о проблемах Николаева и области. По его словам, это ЖКХ, дороги, здравоохранение и образование.

— Я думаю, по всей стране такие же проблемы, но в Николаеве особо остро видно и чувствуется. И так обратная связь, которую я получаю от горожан, это как раз видно, - сказал Владислав Чайка.

Онлайн-репортаж НикВести со дня выборов в Николаевской области.

Народный депутат Украины Юрий Загородний рассказал, что по состоянию на 8:30 по Николаевской области открылись все избирательные участки. Он также отметил активность избирателей.

— В Николаеве сегодня на участке, который находится в 7 школе мы с Владиславом Владимировичем увидели, что активность есть, на участке даже очередь была. Хочется, чтобы активность сохранилась, и николаевцы пришли на участки и сделали правильный выбор, ведь от него зависит, какой будет завтра наша Украина и каждый регион в отдельности. Потому что проблем сегодня очень много: это и нерешенный вопрос вооруженного конфликта на Донбассе, это и так называемая медицинская реформа Супрун-Порошенко-Зеленского, которая привели к геноциду украинского народа, - сказал Юрий Загородний.

Ранее сообщалось, что в 8:00 все 917 участковых избирательных комиссий на Николаевщине начали свою работу вовремя и отчитались о своем открытии. По состоянию на 8:00 утра любых правонарушений на участках не зафиксировано.