В 8:00 все 917 участковых избирательных комиссий на Николаевщине начали свою работу вовремя и отчитались о своем открытии. По состоянию на 8:00 утра любых правонарушений на участках не зафиксировано.

ОБ этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что 1500 полицейских продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках и контролируют оперативную обстановку в области сегодня, 25 октября, в день выборов в местные органы власти.

К охране общественного порядка во время избирательного процесса задействованы полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины, работники патрульной полиции, ГСЧС, общественные формирования, а также частные охранные фирмы.

В Главном Управлении Национальной полиции области в круглосуточном режиме работает Ситуационный центр с целью бесперебойного мониторинга оперативной обстановки в области, созданы дополнительные следственно-оперативные группы, задействованные бойцы специальных подразделений с целью немедленного реагирования на кризисные ситуации.

Онлайн-репортаж НикВести со дня выборов в Николаевской области.