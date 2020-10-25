Полицейские привлекли к административной ответственности николаевца за повреждения им своего бюлетеня.

Об этом сообщается на странице Полиции в Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что 25 октября в 10:35 в полицию Ингульского района поступило сообщение о том, что человек отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств. Свой поступок гражданин объяснил, что таким образом выразил свой протест против всех кандидатов.

Онлайн-репортаж НикВести со дня выборов в Николаевской области.

В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол по ст. 212-23 КУоАП «Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования», что влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что в Николаеве, в день проведения местных выборов, зафиксированы случаи подвоза людей на избирательные участки.