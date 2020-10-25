Подвоз избирателей на участок по улице 4 продольная, 58

В Николаеве в день проведения местных выборов зафиксированы случаи подвоза людей на избирательные участки.

В своем Telegram-канале представители издания «NK News» опубликовали фото микроавтобуса, который привез людей на один из участков в Ингульском районе.

— Представители общественного формирования «Авангард» зафиксировали подвоз людей на участке №480856, улицы 4 продольная, 58. Белый спринтер начал подвозить бабушек, но наблюдатели вовремя среагировали, — говорится в сообщении.

Также отметим, что в штабе «Слуги народа» в Николаевской области в ходе брифинга в 11:00 также заявили о том, что наблюдатели их партии фиксировали случаи подвоза людей для голосования на избирательных участках.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

На выборах в Николаевский областной совет участвует 12 полических партий, которые выдвинули в депутаты суммарно 632 человека. Список кандидатов можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии.

В выборах депутатов Николаевского городского совета участвует 9 партий, которые выдвинули 666 кандидатов, со списком которых можно ознакомиться на сайте ЦИК.