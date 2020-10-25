Членов участковых избирательных комиссий в Николаеве зафиксировали общающихся за пределами избирательного участка с одним из кандидатов в депутаты — представителем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анаром Ахундовым.

Об этом НикВести сообщили наблюдатели от партии «Пропозиция»

Сообщается, что приблизительно в 11:00 члены участковых избирательных комиссий №№480835 и 480836 Анатолий Попук и Виталий Яров покинули здание городской школы №19, где расположены избирательные участки и ушли общаться с кандидатом в депутаты областного совета Анаром Ахундовым. «Они подошли к машине Ахундова за углом школы №19, получили указания», - сообщил наблюдатель.

Онлайн-репортаж НикВести со дня выборов в Николаевской области.

Данные члены участковых комиссий поданы по квоте «Оппозиционной платформы — За жизнь», однако согласно Избирательному кодексу Украины избирательные комиссия создаются и действуют как независимые органы, независимо от того, какие партии подали своих представителей в состав комиссий.

Наблюдатель от «Пропозиции» составил по данному факту акты о нарушении избирательного процесса, а также вызвал на место полицию.

Как известно, в 2012 году Анар Ахундов был осужден за вымогательство взятки с предпринимателя в обмен на решение в мэрии земельного вопроса.

Ранее сообщалось, что руководитель «ОПЗЖ» в Николаевской области Юрий Загородний заявил, что им удалось предотвратить попытку фальсификации выборов в Первомайске.



