В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что они предотвратили фальсификацию на местных выборах в городе Первомайск в Николаевской области.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба региональная организации партии «ОПЗЖ».

Как стало известно ранее Первомайская территориальная избирательная комиссия хранила бюллетени с пометкой «Брак» и печатную форму для печати бюллетеней, несмотря на то, что все должно было быть уничтожено еще в типографии.

В свою очередь, нардеп Юрий Загородний заявил, что представители «ОПЗЖ» не не дали возможность начать фальсификацию и вовремя остановили произвол.

– Представители «ОПЗЖ» в Первомайске не дали возможность начать фальсификацию. Произвол был вовремя остановлен. Мы не позволим прийти к власти незаконным путём, путём провокаций и махинаций. «ОПЗЖ» только за четную борьбу и честные выборы, - сказал Юрий Загородний.

Напомним, ранее кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка пришел голосовать на избирательный участок в Николаеве в компании народного депутата, руководителя региональной организации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего.