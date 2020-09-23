Владислав Чайка, Анар Ахундов и журналист НикВести Иван Казора

Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатом в депутаты Николаевского горсовета бизнесмена Анара Ахундова, известного тем, что несколько лет был осужден за вымогательство с предпринимателя взятки в обмен на решение в мэрии земельного вопроса.

Список кандидатов в депутаты горсовета от «ОПЗЖ» был утвержден сегодня, 23 сентября, во время конференции Николаевской областной организации политической силы.

Анар Ахундов оказался на 13 месте в общегородском списке политической силы.

Отметим, что во время партийной конференции кандидатуру Анара Ахундова из списка предлагал убрать член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный.

— Анара Ахундова, ранее осужденного за взятку, снять со списка, — предложил Максим Невенчанный во время обсуждения общегородского списка партии.

Однако его предложение не нашло поддержки делегатов конференции. После, во время обсуждения кандидатов в депутаты горсовета по окружным спискам, Максим Невенчанный предлагал поместить кандидата Анара Ахундов в конец списка, а Наталью Хорошевскую, которая возглавляет молодёжную организацию ОПЗЖ, и является членом партии не первый год, поднять выше по списку кандидатов на избирательном округе. Но и это предложение не нашло поддержки.

Анар Ахундов известен тем, что в 2012 году, будучи помощником депутата Николаевского городского совета и секретаря земельной комиссии Сергея Жайворонка, требовал с предпринимателей взятки за положительное решение земельных вопросов.

Согласно решению Ленинского районного суда Николаева от 21 сентября 2012 года, Анар Ахундов предлагал частному предпринимателю а 2,5 тысяч долларов решить ему вопрос относительно выдачи разрешения горсовета на установку торгового павильона в Николаеве. Анар Ахундов был задержан правоохранителями при получении части взятки и в итоге был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Анар Ахундов толкал журналиста НикВести Ивана Казору

Отметим, 12 сентября Анар Ахундов присутствовал на организованном партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» футбольном турнире, где препятствовал работе журналиста НикВести Ивана Казоры, толкая его и не позволяя взять интервью у Владислава Чайки, кандидатуру которого сегодня на конференции областная организация политсилы предложила Стратегическому совету ОПЗЖ в качестве кандидата в мэры Николаева.