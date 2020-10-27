Действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о готовности участвовать в дебатах кандидатов в мэры Николаева, даже если его оппонент во втором туре Владислав Чайка проигнорирует их.

Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 27 октября, в прямом эфире в социальных сетях, - пишут НикВести.

– Я всегда готов к дебатам! Более того, дебаты второго тура - это государственный проект, по-моему он будет на «Суспільном» телеканале, в пятницу перед выборами. Дебаты должны быть официальные. Если не прийдет мой оппонент Владислав Чайка - то я буду проводить их с пустой трибуной, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, 23 октября в Николаеве в эфире ток-шоу «Битва за місто» прошли дебаты кандидатов на должность городского головы. В них приняли участие Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранутров и Татьяна Домбровская. Владислав Чайка не пришел на дебаты и заявил, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами». Комментируя отсутствие Владислава Чайки на дебатах, мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что тому просто нечего сказать.

Как известно, по данным предварительного подсчета голосов на выборах мэра Николаева, Александр Сенкевич набрал 38,9% голосов избирателей, а его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,3%. Теперь им предстоит встретиться во втором туре выборов Николаевского городского головы, которые пройдут предварительно 15 ноября.