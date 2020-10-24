Николаевский городской голова Александр Сенкевич, комментируя то, что его оппонент на мэрских выборах Владислав Чайка не пришел на дебаты кандидатов, допустил, что тому просто нечего сказать.

Такое мнение Александр Сенкевич высказал вчера, 23 октября, в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Сегодня (в пятницу, 23 октября, - прим.) в Николаеве проходили дебаты, где были все 6 кандидатов, точнее 5, потому что сам господин Чайка не соизволил прийти на эти дебаты, у него была видите ли, встреча во дворе. Эти дебаты смотрели около 8 тысяч людей одновременно. Мне кажется, если бы ему было, что сказать, он бы пришел на эти дебаты, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Татьяна Домбровская назвала трусом Владислава Чайку, который не пришел на дебаты кандидатов в мэры.

Напомним, ранее претендент на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка заявил, что не пойдет на дебаты кандидатов в мэры Николаева, которые пройдут сегодня вечером в прямом эфире ток-шоу «Битва за місто». Владислав Чайка заявил, что ему есть, что сказать, он никого не боится, но проблема в том, что у него во время, когда запланированы дебаты, уже назначены встречи с избирателями — ведь в пятницу последний день предвыборной агитации.

Владислав Чайка также назвал дебаты «местечковым шоу», а участников обозвал «говорунами».