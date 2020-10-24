Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская назвала трусом своего оппонента Владислава Чайку, который не пришел на дебаты кандидатов в мэры.

Такое заявление она сделала в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести в пятницу, 23 октября.

В частности, Татьяна Домбровская заявила, что считает такой поступок Владислава Чайки «трусостью» и «неумением вести открытую дискуссию».

— К большому сожалению, я не вижу сегодня единственного главного конкурента по выходу во второй тур. Я считаю, что это трусость и неумение вести открытую дискуссию. Знаете, увидев сегодня пустое кресло, у меня в голове вспомнилась такая пословица: «На детях гениев природа отдыхает». Но не будем сегодня о Чайке, - сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, ранее претендент на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка заявил, что не пойдет на дебаты кандидатов в мэры Николаева, которые пройдут сегодня вечером в прямом эфире ток-шоу «Битва за місто». Владислав Чайка заявил, что ему есть, что сказать, он никого не боится, но проблема в том, что у него во время, когда запланированы дебаты, уже назначены встречи с избирателями — ведь в пятницу последний день предвыборной агитации.

Отметим, что о подготовке к проведению дебатов кандидатов в мэры Николаева 23 октября главный редактор НикВести и ведущий ток-шоу «Битва за місто» Олег Деренюга заявил на прошлой неделе, 16 октября, в прямом эфире программы, публично пригласив к участию всех кандидатов на пост Николаевского городского головы.

Помимо этого, программа была анонсирована изданием НикВести 21 октября. Для участия в дебатах были приглашены кандидаты на пост Николаевского городского головы Николай Круглов, (партия «Наш край»), Александр Садыков (партия «Миколаївці»), Владислав Чайка (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»), Александр Сенкевич (партия «Пропозиція»), Юрий Гранатуров (партия «За майбутнє») и Татьяна Домбровская (партия «Слуга народа»).

Кроме этого, с призывом прийти на дебаты кандидатов в мэры к Владиславу Чайке обращался кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Миколаївці» Александр Садыков, отметив, что хотя бы за два дня до выборов хотел бы услышать о программе кандидата и узнать о его команде.