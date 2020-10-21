23 октября состоятся дебаты кандидатов на пост Николаевского городского головы. Дебаты пройдут в рамках политического ток-шоу «Битва за місто».

— 23 октября у нас будет финальная программа перед первым туром. Она пройдет в формате классических дебатов, на которую мы приглашаем всех кандидатов в мэры публично и открыто. Здесь 6 кресел, а у нас 6 кандидатов в мэры Николаева. И это последний день избирательной кампании перед днем тишины. Кто выйдет во второй тур - у гас это интрига. Это не так, как, возможно, в других городах, где все уже понятно. Поэтому, публично приглашаем всех кандидатов в мэры, я уверен, что избиратель оценит, что его кандидат пришел на открытые дебаты, - сказал ведущий программы журналист Олег Деренюга.

Для участия в дебатах приглашены кандидаты на пост Николаевского городского головы Николай Круглов, (партия «Наш край»), Александр Садыков (партия «Миколаївці»), Владислав Чайка (партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»), Александр Сенкевич (партия «Пропозиція»), Юрий Гранатуров (партия «За майбутнє») и Татьяна Домбровская (партия «Слуга народа»).

Кандидаты в последний день перед днем тишины будут иметь возможность донести до избирателей свои программные цели и приоритеты в работе городского головы, а также задать вопросы своим оппонентам.

Программа выходит в прямом эфире на YouTube-канале НикВести, а также транслируется на телеканалах «МАРТ» и «НИС-ТВ». Партнеры проекта: рекламное агентство «Медиа Информ Групп», международная сеть бьюти-баров «G.Bar» и комплекс *8ПРИЧАЛ.