В августе контакт-центр Николаева обработал 80 % обращений: на что чаще всего жаловались горожане

Какие проблемы чаще всего беспокоили жителей Николаева в августе. Фото: НикВести

В августе жители Николаева чаще всего обращались в Контакт-центр по поводу проблем с деревьями, благоустройством и мусором. Всего с начала года горожане оставили 6403 обращения, из которых 4507 уже выполнены, еще 1896 находятся в процессе выполнения.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Главный специалист отдела обработки обращений граждан «Контакт-центра 1588» Дмитрий Григорьев рассказал, что среди наиболее актуальных вопросов в августе были работы с деревьями, в частности их аварийная вырубка, обрезка и спиливание ветвей. Также горожане сообщали об открытых колодцах и проблемах с их закрытием.

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По его словам, общий показатель корректной обработки обращений в августе составил 80%, а среди коммунальных предприятий — 91%.

После этого мэр Николаева Александр Сенкевич призвал руководителей коммунальных предприятий более внимательно контролировать выполнение заявок горожан и обязательно предоставлять фотоотчеты о выполненных работах.

— Коллеги, руководители коммунальных предприятий, я прошу вас, пожалуйста, обращать внимание на то, как обрабатываются эти обращения. Я вижу, что «Комунтранс» в этом направлении работает очень последовательно. Например, поступает обращение о том, что мусор с площадки не вывезен. Через день уже написано: «Площадка убрана», и прилагается фотография этой площадки без мусора», — сказал Александр Сенкевич.

По словам мэра, такой принцип работы должен быть во всех коммунальных предприятиях. Независимо от того, идет ли речь о мусоре, деревьях, люках или других проблемах.

— Деревья срублены — территория убрана, люк установлен — должен быть фотоотчет. Показатели нормальные — 80–90%, но их нужно максимально увеличивать. Особенно когда речь идет о каких-то утечках или других аварийных ситуациях. Это для вас контроль, потому что вы должны построить цепочку: есть утечка — есть фотография утечки, есть фотография, где утечки уже нет, и есть ответ заявителю и обратная связь о том, что все сделано, — отметил Александр Сенкевич.

Он добавил, что контакт-центр также должен проверять, действительно ли проблема жителя была решена. По его словам, недавно один из заявителей пожаловался на то, что после выполнения его обращения ему позвонили, чтобы уточнить, появилась ли вода и доволен ли он результатом.

— Человек написал: «Зачем мой номер телефона передают неизвестным абонентам, которые мне звонят?» Но мы все равно продолжаем это делать. Контроль должен быть, чтобы люди понимали, что они работают, а мы работаем, — подытожил мэр.

Напомним, для обращений жителей Николаева планируется возобновить работу мобильного приложения «Контакт-центр г. Николаева».

В августе во время аппаратного совещания Николаевского городского совета заявляли, что количество обращений, поступающих в городской «Колл-центр 1588», превышает количество обработанных примерно на 15–20%. Большинство обращений касается аварийных деревьев, благоустройства и мусора.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал работу городского контакт-центра из-за большого количества обращений жителей, которые остаются без ответа или не решаются годами.

Ранее «НикВести» сообщали, что в 2025 году жители Николаева подали 7591 обращение в городской «Колцентр 1588». Чаще всего горожане обращались по вопросам, связанным с зелеными насаждениями — таких обращений было 1756, что составляет 23,1% от общего количества. В частности, 648 обращений касались удаления деревьев, 608 — обрезки или спиливания ветвей, еще 374 — уборки поваленных деревьев.