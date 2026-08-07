В городском колл-центре заявили, что не успевают обрабатывать все обращения жителей Николаева

В «Колцентр 1588» поступает на 15–20 % больше обращений, чем успевают обрабатывать. Фото: архив НикВести

Количество обращений, поступающих в городской «Колцентр 1588», превышает количество обработанных примерно на 15–20%. Большинство заявок касается аварийных деревьев, благоустройства и мусора.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания Николаевского городского совета, пишут«НикВести».

Главный специалист отдела обработки обращений граждан «Колцентра 1588» Дмитрий Григорьев сообщил, что с начала года служба получила 3931 обращение.

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По его словам, наиболее актуальными в течение июля были обращения по поводу аварийных деревьев, которые составили около 30% от общего количества. Еще 14% заявок касались благоустройства, 13,1% — мусора. Также горожане часто обращались по вопросам водоснабжения, канализации и эксплуатации жилого фонда.

Докладывая о работе колцентра, Дмитрий Григорьев отметил, что количество новых обращений превышает количество тех, которые удается закрыть.

— Поступление обращений превышает их закрытие, — сказал он. — То есть количество обращений постоянно превышает количество обработанных? — спросил первый заместитель городского головы Виталий Луков. — Где-то примерно на 15–20 процентов, — ответил Дмитрий Григорьев.

По словам Дмитрия Григорьева, в течение июля в «Колл-центр 1588» поступило 785 обращений. Из них 376 уже выполнены или заявителям предоставлены разъяснения, ещё 406 находятся в работе. В то же время за этот период коммунальные службы также закрыли 555 обращений, поступивших ранее.

Отдельно Виталий Луков обратил внимание на необходимость усовершенствовать механизм закрытия обращений. По его словам, иногда проблема уже фактически решена, однако заявка продолжает оставаться открытой.

— Возможно, нужно этим заняться. Может быть так, что поступало обращение по поводу отдельного дерева, а затем на участке срубили все деревья, в том числе и то, на которое поступала жалоба. Но обращение остается открытым. Нужно совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства отработать процедуру закрытия таких обращений, — отметил он.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал работу городского контакт-центра из-за большого количества обращений жителей, которые остаются без ответа или не решаются годами.

Напомним, ранее «НикВести» сообщали, что в 2025 году жители Николаева подали 7591 обращение в городской «Колцентр 1588». Чаще всего горожане обращались по вопросам, связанным с зелеными насаждениями — таких обращений было 1756, что составляет 23,1% от общего количества. В частности, 648 обращений касались удаления деревьев, 608 — обрезки или спиливания ветвей, еще 374 — уборки поваленных деревьев.