Перед четвертым конкурсом по сортировке мусора Сенкевич заявил, что готов изменить его правила

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал об очередном конкурсе на сортировку мусора. Фото: Николаевский городской совет

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что готов к очередным изменениям правил конкурса по определению оператора сортировки бытовых отходов, если у депутатов будут такие предложения. В то же время мэр подчеркнул, что городу необходимо наконец определить оператора и «довести это дело до конца».

Об этом пишут «НикВести».

Отметим, что четвёртый конкурс на определение оператора по сортировке отходов в Николаеве уже объявлен: информация о нём была опубликована на сайте Николаевского городского совета 1 августа, а провести его планируется 31 августа.

В эфире коммунального телеканала «МАРТ» Александр Сенкевич заявил, что на данный момент городские власти уже получили запрос об участии от одной компании.

— Конкурс объявлен, и до 1 сентября мы должны провести этот четвёртый конкурс. На сегодняшний день уже получили заявку от одной компании. Я приглашаю всех! Знаете, с одной стороны, все хотели бы, все говорят о том, что это же такая классная тема, такая классная схема, можно же зарабатывать деньги на мусоре. Пожалуйста. Что мы видим в результате? Пришла одна и та же компания, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр уточнил, что речь идет об украинско-американской компании «ЛНК Ресайслинг», которая сейчас занимается откачкой метана с городского полигона и его переработкой в электроэнергию.

Александр Сенкевич заверил, что городские власти хотят провести конкурс максимально прозрачно, чтобы после определения победителя процедура вновь не стала предметом споров или вмешательства правоохранительных органов. При этом мэр заявил о готовности изменять условия проведения конкурса, если на этом будут настаивать депутаты.

— Хотят депутаты изменить правила — изменили, хотят изменить подходы, балльную систему — пожалуйста. Хотят изменить комиссию — изменили. Все, что угодно. Нам просто нужно это дело довести до конца, — сказал он.

При этом вопрос о возможном изменении условий конкурса депутаты поднимали буквально накануне его четвёртого объявления. Во время сессии Николаевского горсовета 30 июля депутат Федор Панченко заявил, что после очередной неудачной попытки определить оператора именно сейчас можно пересмотреть условия будущего договора.

— Возможно, некоторые коллеги не в курсе ситуации с проведением конкурса на сортировку мусора, который недавно вновь не состоялся, и уж точно не по моей вине. Но я считаю, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы внести эти изменения в условия договора, который мы фиксируем решением сессии, абсолютно безболезненно, без срыва каких-либо процессов и без потенциального судебного разбирательства. Поэтому я намерен на следующей сессии предложить такие изменения, — сказал Федор Панченко.

Депутат Федор Панченко («Предложение») хочет внести изменения в условия конкурса на сортировку мусора в Николаеве, скриншот из YouTube-трансляции Николаевского городского совета

Он также пригласил других депутатов присоединиться и предложить свои поправки к решению, которым горсовет ранее утвердил положение конкурса и условия договора.

Александр Сенкевич тогда не возражал против такой инициативы.

— Давайте, предлагайте, рассматривайте на комиссиях. И если у депутатов есть такие предложения, прошу обращаться к депутату Панченко по поводу этого предложения, — ответил мэр.

Уже 1 августа, через два дня после этой дискуссии, городской совет объявил четвертый конкурс. Таким образом, конкурсная процедура уже запущена и должна завершиться 31 августа, в то время как депутаты параллельно допускают пересмотр утвержденных горсоветом условий.

Александр Сенкевич объясняет необходимость как можно скорее завершить процесс состоянием городского полигона. По его словам, ресурс полигона не безграничен, поэтому городу необходимо сокращать количество отходов, которые там захораниваются, и уже думать об обустройстве нового полигона.

— Наш полигон не вечен, нужно снижать нагрузку на него. Более того, нам уже нужно думать о том, как обустроить новый полигон, и там уже захоранивать отсортированный мусор, — сказал городской голова.

Ситуация со строительством сортировочной линии в Николаеве

Николаев же трижды объявлял аналогичный конкурс, однако определить оператора тогда не удалось.

В 2024 году депутаты утвердили порядок работы комплекса по сортировке ТБО и объявили инвестиционный конкурс. Первый конкурс не состоялся, а во втором победило ООО «Waste To Energy Niko». Однако компания набрала лишь минимально необходимый балл, а депутаты и тогдашний глава ОВА Виталий Ким раскритиковали закрытость процедуры и невыгодные условия.

Правоохранительные органы возбудили дело и провели обыски в горсовете. На сессии 28 августа депутаты не поддержали утверждение договора с победителем. После чего городские власти начали готовить новые условия конкурса. Александр Сенкевич заявил, что процесс будет публичным, с привлечением международных партнеров, в частности из Дании.

На сессии депутаты должны были утвердить обновленный порядок работы комплекса по сортировке бытовых отходов. Но в марте 2026 года голосование провалилось. Однако его утвердили через месяц — в мае.

На повторный конкурс по определению компании, которая построит и будет управлять комплексом по сортировке мусора в Николаеве, подала заявку только одна компания — ООО «ЛНК Ресайслинг» из украинско-американской группы «ЛНК». Французская компания Veolia, которая ранее проявляла интерес к участию, заявку не подала.

Однако победителя не определили. Единственный участник не набрал необходимого количества баллов от комиссии.

В целом вопрос сортировки мусора в Николаеве поднимался еще в 2019 году, когда потребность в двух линиях оценили примерно в 10 миллионов гривен. Тогда мэр Александр Сенкевич настаивал, что расходы должны взять на себя инвесторы, а не городской бюджет. Хотя была принята программа обращения с отходами, до ее реализации так и не дошло.

Верховный Суд признал бездействие горсовета противоправным и обязал построить сортировочную линию, ведь полигон, работающий с 1972 года, исчерпал свой ресурс.