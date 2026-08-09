Российские войска атаковали три общины Николаевщины: пострадал мужчина, повреждены склад и АЗС

Последствия атаки РФ на Николаевщину, архивное фото «НикВести»

Вчера, 8 августа, россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками «Shahed», «Молния» и FPV-дроном. В Снигиревской общине пострадал мужчина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

Отмечается, что российские войска трижды атаковали Привольненскую, Снигиревскую и Гороховскую общины. В Снигиревке в результате атаки пострадал 48-летний мужчина. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он проходит амбулаторное лечение. Также была повреждена АЗС.

Кроме того, в с. Новопетровка россияне повредили складское помещение сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.

Напомним, 7 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Shahed». Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В Николаеве в результате атаки было повреждено гражданское судно.