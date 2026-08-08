В Николаеве за июль составили 26 протоколов в отношении ОСМД и управляющих компаний из-за нескошенной травы

Сотрудники коммунального предприятия «Николаевские парки» за работой. Иллюстративное фото: НикВести

Администрации районов Николаева за прошлый месяц составили 26 протоколов в отношении объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющих компаний за невыполнение работ по кошению травы на внутриквартальных территориях.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Процедура проверки и составления протоколов за нескошенную траву продолжается третий месяц с начала сезона кошения. Горожане могут подать жалобу в городской «Колцентр 1588». После этого обращение передается в администрацию соответствующего района, которая совместно с КП «Николаевские парки» проверяет, кто отвечает за косьбу на этой территории.

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— В соответствии с этой заявкой ведется работа в администрации района совместно с коммунальным предприятием «Николаевские парки». Если коммунальное предприятие КП «Парки» отклоняет заявку, считая, что она не входит, скажем так, в пределы его компетенции, дело передается в администрацию района, которая затем выезжает на место, и мы даем разъясненияяснения руководителям ОСМД и управляющим компаниям относительно рассмотрения этой заявки, — рассказал главный специалист отдела обработки обращений граждан «Колцентра 1588» Дмитрий Григорьев.

Если территория не входит в зону ответственности КП «Николаевские парки» и за неё отвечает управляющая компания или ОСМД, администрация может составить протокол за ненадлежащий убор травы.

Количество составленных за прошлый месяц протоколов в отношении управляющих компаний и ОСМД за невыполнение скашивания травы:

Центральный район — 7;

Заводской район — 7;

Ингульский район — 12 (с начала года — 74);

Корабельный район — 0.

В Корабельном районе протоколы за нескошенную траву пока не составляют. Там объясняют это отсутствием схем закрепления территорий за домами, которые позволили бы определить ответственного за их содержание.

— Корабельный район ведет работу и составляет схемы закрепления территорий, помогает управляющим компаниям, протоколы не составляет. Юридически невозможно составить протокол, так как нет балансодержателя территории, закрепленной за зданием. Раньше были схемы, согласно которым территория была закреплена за ЖЭКом. Сейчас управляющие компании подписывают договоры, однако территории по ним не закреплены. Мы готовы подписать с управляющими компаниями и домами соответствующие схемы и закрепить за ними территории, а затем уже на основании этих схем составлять протоколы, — пояснил первый заместитель председателя Корабельного района Александр Гвозденко.

Также первый заместитель городского головы Виталий Луков поинтересовался, были ли случаи, когда составленные протоколы приводили к наложению штрафов на управляющие компании и начали ли они после этого косить траву.

В ответ главы администраций отметили, что не могут подтвердить, начали ли компании выполнять работы. Все протоколы передаются на рассмотрение административной комиссии. После этого, если штраф добровольно не уплачивается, документы передаются в исполнительную службу. Также решения могут обжаловаться в суде.

В то же время бывают случаи, когда административная комиссия рассматривала протокол, признавала управляющую компанию виновной, после чего предприятие уплачивало штраф.

За последние несколько месяцев жители Николаева стали чаще жаловаться на нескошенную траву и сорняки в разных частях города. В частности, возле домов и во дворах. В КП «Николаевские парки» ответили, что за это ответственны управляющие компании и ОСМД.

Также летом жители Николаева пожаловались на состояние детской площадки «Сказка» возле домов 32–38 по улице Океановской. «ДЭЗ Пилот» покрасило и отремонтировало именно эту детскую площадку.

Однако трава осталась нескошенной, а мусор, в частности обрезанные ветки, не убрали. Как сообщили в администрации Корабельного района, площадка является бесхозной, то есть ее территория не закреплена за соседними домами. До 10 июня администрация должна была организовать там уборку и косьбу травы.

Позже стало известно, что на детской площадке «Сказка» скосили траву и убрали мусор. Как оказалось, за скош травы отвечало КП «Николаевские парки».