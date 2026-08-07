В Николаеве ДЖКХ планирует со следующей недели приступить к асфальтированию 6-й Слободской улицы

Дорога вдоль 6-й Слободской улицы в Николаеве, 4 июня 2026 года. Фото: НикВести

В Департаменте ЖКХ заявили, что с понедельника планируют приступить к укладке первого слоя асфальта по улице 6-й Слободской на участке от проспекта Центрального до улицы 1-й Военной.

Об этом во время аппаратного совещания 4 августа сообщил заместитель директора ДЖКГ Артем Сапожник, пишут «НикВести».

По его словам, в настоящее время на объекте устанавливают бордюрный камень. Перед началом дорожных работ «Николаевская ТЭЦ» и «Николаевводоканал» завершили замену инженерных сетей.

— Устанавливаем бордюры. Проблем там нет, думаю, что на следующей неделе начнем постепенно укладывать первый слой асфальта, — сказал Артем Сапожник.

Со своей стороны мэр Александр Сенкевич поручил контролировать соблюдение технологии выполнения работ и попросил, чтобы подрядчик приступил к укладке асфальтового покрытия только при благоприятной погоде.

Напомним, что на капитальный ремонт дороги по улице 6-я Слободская от проспекта Центрального до улицы 1-я Военная потратили более 23,8 миллиона гривен.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен снять старый асфальтобетон фрезерованием, демонтировать и разобрать бордюрные камни, уложить новые бетонные бордюры, уложить само покрытие, установить новые бордюры, тактильные плиты и организовать благоустройство прилегающей территории.

Подряд получило частное предприятие «Николаевмагистраль». Компания была зарегистрирована в декабре 2021 года в Николаеве. В настоящее время её уставный капитал составляет 2 тысячи гривен, свидетельствуют данные аналитической системы Youcontrol. Учредителями предприятия являются депутат Николаевского областного совета от партии «Пропозиция» Сергей Шульгач и его жена Оксана Шульгач.

В 2026 году «Николаевмагистраль» получила подрядов на 71 миллион гривен, а за более чем четыре года работы в общей сложности — 2,7 миллиарда гривен.

До этого там велись работы по ремонту трамвайных путей. После этого, как заявил мэр Александр Сенкевич в марте 2026 года, там начнутся работы по асфальтированию дороги и укладке плитки. По завершении работ на этом участке улицы будет организовано двустороннее движение транспорта, напомнил городской голова.

Что с ремонтом дорог в Николаеве?

После прошедшей зимы на дорогах Николаева появились глубокие ямы из-за циклов замерзания-оттаивания и противогололедных реагентов, которыми засыпали асфальтовое покрытие.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города пока нет средств на текущий и капитальный ремонт дорог. Он отметил, что в бюджете есть лишь 20 миллионов гривен исключительно на ямочный ремонт дорог на весь год.

В то же время в комментарии «НикВести» директор КП «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко рассказал, что массового ямочного ремонта на дорогах Николаева не будет ещё около месяца из-за нестабильных погодных условий и влажности дорожного полотна.

В начале марта коммунальщики начали проводить ямочный ремонт на Центральном проспекте.

А из бюджета Николаева решили выделить 14 миллионов гривен на аварийный и ямочный ремонт дорог.

По состоянию на май 2026 года в Николаеве отремонтировали более 8,5 тысяч квадратных метров аварийных выбоин на дорогах. В то же время коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» объявило тендер на устранение ям и других деформаций асфальтобетонного покрытия в Николаеве. На работы планируется выделить более 3 миллионов гривен.